البطريرك بشارة الراعي يصلي من أجل لبنان وشبابها

قال غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي: "أصلي اليوم، في الوقت الذي يتخبّط فيه لبنان في أزمات معيشيّة سياسيّة اقتصاديّة وماليّة، من أجل شباب لبنان المتواجد على الطرقات والساحات منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي، كي لا يفقدوا الأمل، على الرغم من ارتفاع وازدياد أعداد المهاجرين والراغبين في الهجرة، كما تُظهر التقارير في الوسائل الاعلاميّة".وتابع: "أناشد اليوم شباب لبنان كي نتكاتف سويًا لنحافظ على هذا الوطن، أرض الايمان والثقافة والمحبة كما عهدناه، فقد مرّ أجدادنا بظروف أصعب بكثير من الظروف الحالية، ولكنهم تماسكوا وقاوموا وانتصروا بالصلاة وقد كان البطاركة أمامهم وقدّموا شهيدين وعاشوا في الوادي المقدس وصمدوا أربعمائة سنة في وجه العثمانيين، لذا لا نريد نحن اليوم أن يستسلم شبابنا بسهولة وأن يتركوا هذا الوطن".وأضاف البطريرك الراعي: "يمرّ لبنان بأقسى مرحلة، لم يعرف مثلها طوال المئة سنة من عمره. لكنّنا اختبرنا، في حقبات أخرى سابقة، وتلمَّسنا ونتلمَّس اليوم أيضًا يد السيّدة العذراء، سيّدة لبنان، التي تحمي هذا الوطن. وفي الوقت عينه، تدعونا جميعًا نحن اللّبنانيّين، لنعيش حياة تستحقّ هذه الحماية الإلهيَّة".