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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: نقل قوات أمريكية إلى بولندا رسالة قوية لروسيا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:33 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيتم نقل قوات أمريكية "على الأرجح" من ألمانيا إلى بولندا ضمن تحركات استراتيجية تجريها الولايات المتحدة في أوروبا.

وقال ترامب،  خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، مع نظيره البولندي أندريه دودا، عقب لقائهما بالبيت الأبيض، إن إرسال قوات أمريكية إلى بولندا سيبعث برسالة قوية إلى روسيا.

وأضاف ترامب: "نود تنظيم زيارة إلى بولندا في أقرب وقت ممكن؛ لكن بسبب الحملة الانتخابية ربما لن نتمكن من القيام بذلك إلا بعد الانتخابات الأمريكية".

وقال ترامب، إن بولندا هي واحدة من الدول القليلة التي تفي بالتزاماتها تجاه حلف الناتو، بينما تدفع ألمانيا حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا قليل للغاية، مضيفا: "سنقلل وجودنا في ألمانيا، وسيعود بعض الجنود إلى منازلهم".

من جانبه طالب الرئيس البولندي، من نظيره الأمريكي عدم سحب قواته من أوروبا لخطورة ذلك الأمر عليهم.

وكان ترامب، أعلن في وقت سابق، عن سحب معظم القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، فيما قالت ألمانيا إن البلدين ما زالا حليفين قويين.

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