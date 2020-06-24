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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير حديقة الحيوان: سلوكيات الحيوانات لم تتغير خلال فترة العزل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:31 م
اللواء محمد رجائى،
اللواء محمد رجائى،
رباب الأهواني
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قال اللواء محمد رجائى، مدير حديقة الحيوان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن عمليات التعقيم والتطهير والرعاية الخاصة بالحيوانات مستمرة، مؤكدًا استمرار الحديقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ غلق الحديقة اعتبارا من منتصف شهر مارس.

وأضاف "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأربعاء: "نعمل حاليًا على تنفيذ خطة الوقاية، ونحن في انتظار استقرار الموقف الوبائى الخاص بالدولة، ونأمل أن يكون هناك تعديل ونفتح الأبواب أمام الجمهور".

وأكد على قيام العاملين ببذل جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، متابعًا: "لدينا العديد من العاملين من خارج القاهرة ولديهم إحساس بالمسئولية عالي ونجحوا أن يمروا بالحديقة إلى بر الأمان منذ أزمة السيول بالإضافة إلى كورونا".

وأشار إلى أن الوزارة لديها خبراء في الحياة البرية، سواء أطباء أو عاملين، ويتابعون الحيوانات بصفة يومية، متابعًا: "لدينا أطباء يتابعون كل مجموعة من الحيوانات فيما تعرف بـ"النقطة"، وفي حالة ظهور أي تغير في سلوكهم وأى ظاهرة أو تغير بسلوك الحيوانات يتم إبلاغ الطبيب، ولكن حتى الآن لم تظهر أي حالات مرضية بين الحيوانات خلال تلك الفترة الماضية".

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