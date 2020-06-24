صحة الإسماعيلية تكشف آليات القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض

أعلن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، عن قبول وبدء استلام الملفات لدفعة جديدة بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، طبقًا لكل مركز إدارى على حدة بواسطة ولى الأمر.وأوضح أنه يتم التقسيم كمجموعات طبقا لأعلى الدرجات للشهادة الإعدادية من ٢٨٠ وحتى ٢٦٩ درجة، والنزول تباعًا حتى استكمال العدد المطلوب، فلا يتم قبول ملفات للطلاب، وذلك أيام الأحد الموافق ٢٨ يونيو، والإثنين ٢٩ يونيو، والأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٠.وشدد السقعان، على ضرورة مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد أثناء فترات الانتظار، حفاظًا على الطلبة وأولياء الأمور والعاملين بالمدرسة.وأشار إلى تواجد الطالب بمفرده أثناء كشف الهيئة للحد من التزاحم.