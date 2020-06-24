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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تختبر لقاحا واعدا ضد كورونا طورته جامعة أكسفورد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:25 م
لقاحا ضد كورونا
لقاحا ضد كورونا
وكالات
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بدأ باحثون برازيليون في اختبار لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا على متطوعين كانت قد طورته جامعة أكسفورد البريطانية، وفق ما ذكرت جامعة ساو باولو الفيدرالية، الأربعاء.

واللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد بالشراكة مع مجموعة صناعة الأدوية "استرازينيكا" يعد من اللقاحات الواعدة التي يتسابق الباحثون في جميع أنحاء العالم على اختبارها من أجل طرحها في الأسواق.

وسبق أن تم اختبار اللقاح الذي يحمل اسم "تشادوكس 1 نكوف- 19" على متطوعين في بريطانيا، ومن المقرر أيضا أن يبدأ اختباره هذا الأسبوع في جنوب إفريقيا.

وقالت جامعة ساو باولو الفيدرالية "يونيفسيب"، التي تنسق البحث العلمي في البرازيل، في بيان: إن باحثيها بدأوا بإعطاء اللقاحات الأولى، الثلاثاء، لعاملين في القطاع الصحي يملكون احتمالات احتكاك أكثر من غيرهم مع مصابين، وبينهم أطباء وممرضات وسائقو سيارات إسعاف.

وأضاف البيان: أن الباحثين "بدأوا السبت بفرز المتطوعين باتباع المبادئ التي تم وضعها للدراسة، حيث يجب على المشاركين أن يخضعوا لفحص لمرض سارس-كوف- 2، الفيروس الذي يسبب كوفيد- 19".

ويجب على المتطوعين أن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، وأن يكونوا من العاملين "على الجبهة الأمامية" للوباء في مستشفى "يونيفسيب" الجامعي.

وقال وزير الصحة البرازيلي بالوكالة، إدواردو بازويلو، الثلاثاء: إن البلاد على وشك توقيع عقد لتكون قادرة على إنتاج اللقاح محليا.

وبالإجمال سوف يجري تجريب اللقاح على ألفي متطوع في البرازيل.

وشارك أكثر من 4 آلاف شخص في التجارب السريرية على اللقاح في بريطانيا، وسيتم تطويع أكثر من 10 آلاف قريبا، وفق جامعة أكسفورد.

واختيرت البرازيل لإجراء التجارب على لقاح "تشادوكس 1 نكوف- 19" باعتبارها واحدة من الدول التي ينتشر فيها الفيروس بشكل سريع، ولديها ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، مع تسجيل إصابة أكثر من 1،1 مليون شخص ووفاة نحو 52 ألفا منهم حتى الآن.

ويقول خبراء: إن النقص في الفحوص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة يعني أن الأرقام الحقيقية للإصابات قد تكون أعلى بكثير.

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