أكاديمي: القبائل الليبية أعطت أبنائها للجيش الوطني لمكافحة الإرهاب منذ 2014

قال الأكاديمي والسياسي الليبي باهر العوكلي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ميليشياته في ليبيا يحاولون السيطرة على مدينة سرت للاستيلاء على الهلا النفط والغاز.وأضاف العوكلي في تصريح لـ"الدستور" أن الجيش الليبي الوطني حرر الحقول النفطية من الجماعات الإرهابية المسلحة التي كانت تحتلها وعملت على استغلال أموالها لجلب الإرهابيين والمرتزقة الأجانب إلى العاصمة طرابلس.وأوضح أن القبائل الليبية أعطت أبنائها للقوات المسلحة لمكافحة الإرهاب منذ العام 2014 إبان سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية وحركة التكفير والهجرة وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وتنظيم مجلس شوري مجاهدي درنة الذي تحول تحت قيادة هشام عشماوي إلى تنظيم دولي له أذرع في مصر والوطن العربي.