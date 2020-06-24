«الصناعات الغذائية»: فيروس كورونا لم يؤثر على القطاع

قلّل أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، من تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على قطاع الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن مصانع القطاع تعمل بشكل منتظم منذ بداية الأزمة، وحتى الآن؛ لأنها تعد من السلع التي لا غنى عنها.وثمّن الجزايرلي، لـ«الدستور»، توجّه الحكومة بعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها، مؤكدًا أنه قراره جيد وفي توقيته، مشددًا على أننا سنلاحظ نتائجه خلال الفترة المقبلة؛ لأنه سيؤدي إلى تنشيط عجلة الإنتاج، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلى مع الحفاظ على زيادة الواردات وقلة الصادرات.وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن الحكومة منذ بداية الأزمة قامت باتخاذ عدة إجراءات وحوافز للحفاظ على الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن مصانع المواد الغذائية تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحّة العمّال.