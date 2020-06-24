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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: 50 ألف مستفيد من علاج صندوق الإدمان منذ بداية العام

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:19 م
عمرو عثمان
عمرو عثمان
ولاء جمال
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أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن عدد مستفيدي الخط الساخن لعلاج الإدمان منذ بداية العام وصل إلى حوالي ٥٠ ألفا من مختلف المحافظات.

وأضاف "عثمان"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم تخصيص أماكن جيدة التهوية لانتظار المرضى الجدد وكذلك التعقيم المستمر للعيادات وتطهيرها بشكل يومي، مشيرا إلى أنه تم تمديد فترات العمل بالعيادات الخارجية، مع وجود إخصائيين للإشراف على التباعد الاجتماعي بين المرضى لمنع التكدس والزحام، موضحا أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها صندوق مكافحة الإدمان لوقاية مرضى الإدمان من فيروس كورونا المستجد مستمرة بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والمستشفيات الشريكة.

وأشار إلى أنه مع بداية تطبيق الحظر المنزلي شهدت الاتصالات الواردة للخط الساخن"16023" ارتفاعا من الأسر للمشورة "الاكتشاف المبكر للإدمان"، حيث يقوم الصندوق ببث جلسات "أونلاين" لتقديم الدعم النفسى والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم من خلال إخصائيين متخصصين لدى الصندوق بجانب تنظيم جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أونلاين".

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