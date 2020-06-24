شفاء 258 بـ«عزل العجمي».. ورسالة شكر من المتعافين للطاقم الطبي

وأوضحت أنه تم تحويل 3 حالات لتلقي الرعاية الصحية بمستشفيات العزل، ليرتفع العدد إلى 78 حالة، ليكون عدد نزلاء المدينة حتى الآن 49 حالة يتلقون العلاج بداخل عزل سموحة.

أعلن مستشفى العجمي النموذجي المخصص لعلاج مصابي كورونا بالإسكندرية، عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 258 حالة، بعد خروج 7 حالات بعد تماثلهم للشفاء التام.وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي للعزل بغرب الإسكندرية، لـ«الدستور»، اليوم، إنه تمت مغادرة 7 حالات تعافِ جديدة من عزل العجمي، ليرتفع عدد المتعافين إلى 258 حالة، بعد أن جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بها سلبية لمرتين متتاليتين.وأضافت أنه تم خروح حالتين للعزل المنزلي، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، ليرتفع بذلك العدد إلى 71 حالة لاستكمال العلاج الخاص بكل حالة في المنزل، مع الالتزام بتعليمات العزل والمتابعة المستمرة للمرضى.وشهد مستشفى العزل اليوم، حالة من الفرح والسعادة من حالات المتعافين الذين حرصوا على تقديم رسالة شكر لجميع العاملين بالمستشفى من الطاقم الطبي والتمريض وجميع العاملين بالعزل الصحى بمستشفى العجمي.وأشارت مدير المستشفى، إلى أنه لم يتم تحويل حالات جديدة لمقر العزل بالمدن الشبابية والجامعية، حيث استقر حتى الآن إلى 464 حالة، وهى الحالات التي يتم تحويلهم لقضاء فترة النقاهة بعد أن استكملوا العلاج وتماثلوا للشفاء.من جانبها، قالت الدكتورة هبة عبدالكريم، مدير عزل المدينة الجامعية بسموحة، لـ«الدستور»، إنه تم استقبال اليوم، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتكون المدينة قد استقبلت منذ تحويلها إلى حجر صحى 653 حالة.وأضافت أن إجمالي عدد المتعافين إلى الآن 420 حالة، بعد خروج حالة تعافِ جديدة، اليوم، كما تم خروج حالة للعزل المنزلي، ليرتفع العدد إلى 105 حالات حتى الآن طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.