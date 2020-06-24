قطار يصدم جزارًا في طنطا

أصيب جزار في العقد الثالث من العمر، اليوم الأربعاء، ببتر في الذراع والقدم بعدما صدمه قطار"المنصورة – طنطا" أثناء عبوره السكة الحديد بكوبرى القرشي بدائرة قسم ثان طنطا.وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ، يفيد بإصابة " تامر. ف، 35 عامًا"، ويعمل جزارا، ببتر في القدم اليمنى والذراع، بعدما صدمه قطار "المنصورة – طنطا" أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بكوبرى القرشي بدائرة قسم ثان طنطا.على الفور انتقلت القيادات الأمنية لمحل البلاغ وتبين أنه أثناء عبور المصاب قضبان السكة الحديد، سقط على القضبان وصدمه قطار "المنصورة – طنطا"، وجرى تحويله إلى مستشفى طنطا الجامعي.وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تنسيقًا مع قسم شرطة النقل والمواصلات بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.