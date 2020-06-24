"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

توجه المطرب محرم فؤاد إلى لبنان لتسجيل عدد من الأغنيات الخفيفة التي تترواح مدتها ما بين دقيقة ونصف ودقيقتان، وكانت مجلة الشبكة قبل ذلك الوقت قد قامت بجهد في المصالحة بين المطرب الكبير عبدالحليم حافظ والموسيقار محمد الموجي بعد خلاف دب بينهما.ولأن الجميع يعلم بأن هناك خلافا بين محرم فؤاد وعبدالحليم فقد سعت المجلة ايضًا للتوفيق بينهما، وتوجهت في حوار إلى محرم فؤاد قال فيه: "أنا لا أضمن صداقة عبدالحليم للناس رغم مصالحته لهم، وهذه المصالحة قد تكون في نظري ضرب ذكاء من الذي تسمونه العندليب الأسمر.وواصل فؤاد: "هذا من جهة، ومن جهة أخرى بالنسبة لي أنا بالذات فقد التقيت حليم مؤخرًا في المغرب وكنا مدعوين إلى منزل أحد الوجهاء هناك، وقال للناس أثناء السهرة بأني لا عدو ولا صديق له".وتابع فؤاد: "قال هذا وهو لا يعرف أنني سمعت ما تفوه به، وبالتالي لن أعلق على أقواله لعلمي أن العدو لنفسه والصديق لنفسه".وأكد فؤاد: "كما أعتقد أن على الفنان أن ينظر أكثر إلى بعيد ليعيد الهدوء والوئام بينه وبين زملائه، وحتى يشجعهم على المصالحة".