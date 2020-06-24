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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أمريكا: إسرائيل المسئولة عن اتخاذ قرار تنفيذ مخطط الضم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:13 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
سارة الشلقاني
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قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن إسرائيل هي المسئولة عن اتخاذ قرارها بتنفيذ مخطط فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.

وأضاف بومبيو، أن الولايات المتحدة تتحدث مع دول المنطقة كافة حول المخطط الإسرائيلي، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أنه يأسف لرفض الفلسطينيين خطة السلام الأمريكية بالكامل، واتجهوا للتهديد بوقف التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل، معربا عن أمله في إحراز تقدم خلال الأسابيع المقبلة.

وأجرى البيت الأبيض اجتماعا مهما لبحث منح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ خطتها بفرض السيادة وفق الموعد الذي حدده بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، في أول شهر يوليو المقبل.

من جانبه، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، قواته كافة بالاستعداد إلى اندلاع اشتباكات قوية قد تصل إلى انتفاضة في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة المحاصر، حال تنفيذ مخطط الضم.

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