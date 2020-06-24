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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: إزالة 35 حالة تعد متنوعة (صور)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:09 م
حملات إزالة
حملات إزالة
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن نتائج حملات إزالة التعديات المكبرة أسفرت اليوم، عن إزالة 35 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة، منها 5 حالات تعد على أراضى البناء تمت أثناء فترة الحظر (بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن) بمساحة 937 م2، بالإضافة إلى 30 حالة تعد على الأراضى الزراعية تم رصدها وتحرير محاضر لها قبل فترة الحظر بإجمالى مساحة بلغت 1 فدان و12 قيراطا و9 أسهم.

وأوضح محافظ أسوان، أن استمرار الحملات المكبرة بشكل يومى للقضاء على كافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء أراضى البناء أو الزراعية بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها خلال فترة الحظر وحتى الآن وصلت إلى 632 حالة، منها 552 حالة تعد على أراضى البناء بمساحة 510 آلاف و471 م2، بجانب 80 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة تقريبية 206 أفدنة، وهو الذى يتوازى مع إزالة 399 حالة تعد متنوعة تم رصدها قبل فترة الحظر.
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة
حملات إزالة

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