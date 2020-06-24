الإمارات تعلن دعمها فرنسا في مواجهة الاعتداءات التركية

أعلن وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، عن تضامن دولة الإمارات مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا.وأعرب الوزير الإماراتي للشئون الخارجية، في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر"، عن إدانة الإمارات بشدة سلوك تركيا الخطير في استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.وكانت فرنسا، أدانت الأسبوع الماضي، العمل العدواني من قبل السفن التركية في البحر المتوسط، واستهداف سفنها بطريقة خطرة قبالة سواحل ليبيا.وذكرت الرئاسة الفرنسية، أنها لاحظت "سياسة أكثر عدوانية وتصلبًا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا، وانتهاك الحظر المفروض على التسليح".وأكدت الرئاسة الفرنسية أنّ الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك.