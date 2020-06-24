1492 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 24 حالة وفاة، و1492 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأعلنت الصحة التركية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، تسجيل 1492 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الفائتة ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 191 ألفا و657.وكشفت عن تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 5025، مشيرة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بلغ 914، فيما وصل عدد الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 356.وسجلت تركيا كذلك 1386 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 164 ألفا و234، في حين وصل العدد الكلي لاختبارات كورونا إلى 3 ملايين و83 ألفا و121.