الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

كان أحمد فؤاد نجم مشجعًا كبيرًا للأهلي، يعتبر نفسه واحدًا من جمهور الدرجة الثالثة، ويرى، وفق كتاب «المثقفون وكرة القدم»، أنّ «هؤلاء وليس الرجال الشيك الجالسون في المقصورة هم متعة كرة القدم الحقيقية، فالغلابة الذين ينتظرون موعد المباريات كي يعيشوا لحظات متعة وفرحة وتصفيق وزغاريد أحيانًا، ومن مدرجاتهم تخرج الآهات والصرخات والأغاني التي تتغزل في الفريق واللاعبين الموهوبين».

ومن اللاعبين الموهوبين، الذين أصبحوا أصدقاء مقربين لنجم، حمدي نوح، نجم نادي المقاولون السابق.

ويقول نجم عن متابعته للمباريات، التي كانت طقسًا يوميًا لمتعته الكبرى بتعليق الكابتن محمد لطيف: «الكورة واكلة دماغي وباتفرج على ماتشات عمال على بطال زي اللى ماشافش كورة من 50 سنة».

يمكن أن تفسِّر شغف نجم بالكرة من جديد بـ«الصحوة الكروية» في مصر، كما جرى قبل النكسة، فأصبحت الكرة مسيطرة على الشارع المصري منذ التسعينيات بفضل الجوهري: «الكابتن محمود الجوهري فكر الناس بالكورة تاني، ووصلنا معاه لنهائيات كأس العالم في إيطاليا سنة 1990، وإحنا اليومين دول في صحوة كروية، ولسه بنقول تاتا خطى العتبة، وها هى الإثارة تعود إلى الدوري المصري، ودي أهم عناصر المتعة والإثارة في المجنونة بنت المجنونة كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى في العالم رغم أنف الألعاب الأرستقراطية، وأنا أعترف بأن الكورة لسه واكلة دماغي، وباتفرج على ماتشات عمال على بطال زي اللي يكون ماشافش كورة من 50 سنة مثلًا، وأي حد بيتفرج على الكورة المصرية دلوقتى لازم حيشم عطر بركات والحضري وحسني عبدربه وشيكابالا وعماد متعب وعمرو زكي، لكن أنا رأيى إن دول جيل ذهبى على المستوى المحلي والقاري، دول مجرد بداية لإبداع مصري قادم بقوة في إمبراطورية (فيفا)».