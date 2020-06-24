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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 5 معامل خاصة تروج لتحاليل كورونا بالغربية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:57 م
غلق معامل خاصة
غلق معامل خاصة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، حملة مكبرة استهدفت بعض المنشآت الطبية والمعامل الخاصة بالمحافظة، لرصد ما تم ترويجه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أن بعض المعامل تروج لتحليل فيروس كورونا بغرض التربح.

وتمكنت الحملة بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وبرئاسة الدكتور حامد محمود، مدير العلاج الحر من غلق 5 معامل تحاليل، لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة وإدارة المعامل، كما تم ضبط خامات مجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر إثبات حالة وجاري استصدار قرارات غلق لهذه المعامل.

وأشار حميدة، إلى أن ذلك تم بعد تشكيل لجنة من العلاج الحر بقيادة كلا من بيشوي سامي، وشيماء الشيخ، وأحمد عبد المعطي، وتم المرور على المعامل خاصة والتي تروج لعمل تحاليل فيروس كورونا المستجد.

وأكد حميدة استمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بكافة المنشآت الطبية، بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وحرصًا على سلامة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
غلق معامل خاصة
غلق معامل خاصة
غلق معامل خاصة
غلق معامل خاصة
غلق معامل خاصة
غلق معامل خاصة

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