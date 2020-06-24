أحمد موسى: الإخوان استفادوا من إنجازات السيسي (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر عانت طويلًا على مدار عام في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، من الانقطاع المستمر للكهرباء.وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الكهرباء استمرت في الانقطاع إلى أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وأمر بضخ مليارات من أجل حل مشكلة الكهرباء.وأردف: «محمد مرسي، كان يبحث عن أهله وعشيرته فقط، بينما الرئيس السيسي دائمًا ما يقول كل المصريين، الإخوان نفسهم استفادوا مما فعله الرئيس السيسي من إنجازات في مصر».وتابع موسى، أن الشعب المصري منح الإخوان فرصة عام واحد، قبل أن ينفجر في ثورة 30 يونيو ليعبر عن رفضه لحكم الجماعة الإرهابية.