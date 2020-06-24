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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسجد روما الكبير يفتح أبوابه أمام 200 شخص لصلاة الجمعة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:51 م
مسجد روما الكبير
مسجد روما الكبير
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قررت السلطات المعنية في العاصمة الإيطالية روما فتح مسجد المدينة الكبير، على ألا يتجاوز عدد المصلين 200 شخص، في أول صلاة جمعة بعد أشهر من الإغلاق بسبب قيود جائحة كورونا.

وأعلن المركز الثقافي الإسلامي الإيطالي، وفقا لقناة روسيا اليوم مساء اليوم الأربعاء، أنه سيستخدم أجهزة الكشف عن درجة حرارة المصلين، حيث لن يسمح بدخول الأشخاص الذين لديهم درجة حرارة تبلغ 37.5 مئوية فما فوق، أو لديهم أعراض إنفلونزا أو مصاعب تنفس.

ولن يسمح المسجد للمصلين، بإحضار سجاجيد الصلاة الشخصية معهم، كما ينبغي عليهم الوضوء قبل القدوم إلى المسجد.

ونوه المركز الثقافي الإسلامي بضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي وتعقيم اليدين واستخدام الكمامات لحماية الأنف والفم، قبل وأثناء وبعد الصلاة وتجنب التجمعات.

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