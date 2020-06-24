غلق الشواطئ يرفع الطلب على حمامات السباحة المتنقلة

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرف التجارية، إن هناك إقبالا مكثفا على لعب الأطفال خلال الفترة الماضية طول فترة الحظر.وأضاف صفا، لـ«الدستور»، أن هناك إقبالا على لعب البحر كحمامات السباحة المتنقلة؛ بسبب عدم فتح الشواطئ وحمامات السباحة، ما تسبب في ارتفاع الطلب عليها.وأشار إلى أن تلك الحمامات تستورد من الصين، وتم استهلاكها تقريبًا ويوجد عجز منها في الوقت الحالي بسبب الإقبال، ما تسبب في رفع الأسعار الخاصة بها، ومن المتوقع أن يتم استيراد كمية كبيرة منها الفترة المقبلة.وأوضح أن المبيعات تأثرت بفترة الحظر بسبب ضيق الوقت بالنسبة للعب الأطفال، لافتًا إلى أن هناك تراجعا في الواردات من الألعاب خلال الموسم الحالي بسبب الحظر، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا على شراء الطائرات الورقية والتي تبدأ أسعارها من ٢٠ إلى 200 جنيه.