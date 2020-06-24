265 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأوضحت صحة الاحتلال، مساء اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 21732 مصابا، و308 وفيات، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ووجهت صحة الاحتلال، المستشفيات، بضرورة الاستعداد للموجة الثانية من تفشي كورونا.وأعلن مركز المعلومات التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي "أمان"، أن تل أبيب دخلت الموجة الثانية لكورونا، مؤكدا أن ارتفاع معدل الإصابات اليومي حاليا يعد المرحلة الأولى منها.وحذرت من أن استمرار ارتفاع المعدل اليومي للإصابات سينتج عنه إجراءات صعبة بالإغلاق الشامل، موضحة أنه خلال شهر سيكون المعدل اليومي للإصابة بكورونا نحو ألف حالة، وستصل الوفيات إلى المئات.