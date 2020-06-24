رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

265 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:47 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
سارة الشلقاني
طباعة
سجلت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت صحة الاحتلال، مساء اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 21732 مصابا، و308 وفيات، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ووجهت صحة الاحتلال، المستشفيات، بضرورة الاستعداد للموجة الثانية من تفشي كورونا.

وأعلن مركز المعلومات التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي "أمان"، أن تل أبيب دخلت الموجة الثانية لكورونا، مؤكدا أن ارتفاع معدل الإصابات اليومي حاليا يعد المرحلة الأولى منها.

وحذرت من أن استمرار ارتفاع المعدل اليومي للإصابات سينتج عنه إجراءات صعبة بالإغلاق الشامل، موضحة أنه خلال شهر سيكون المعدل اليومي للإصابة بكورونا نحو ألف حالة، وستصل الوفيات إلى المئات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 85 وفاة و1420 إصابة جديدة بكورونا

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

بشرى سارة.. تفاصيل تعديل نموذج إجابة اللغة العربية للثانوية العامة

الصور

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

الأكثر قراءة

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

10 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن العلاوات الخمس 2020.. البيانات المحددة والمطلوبة

«صحة كفر الدوار» تحرر محضرًا ضد نجل «ماما سناء» المصاب بكورونا

إنفوجراف

image description

«امسك غشاش».. مخالفات وعقوبات امتحانات الثانوية (إنفوجراف)

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

أيام زمان

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«فيروس كورونا» يتحدث إلى المصريين: «بشرب شاي ونازل»

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن العلاوات الخمس 2020.. البيانات المحددة والمطلوبة

الملابس والأدوية تتسبب في تكدس المواطنين بشوارع وسط البلد (صور)

تعرف على موعد فتح المدارس للعام الدراسي 2020 -2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة الأردني: كورونا أثر على نشاطنا الثقافي مع السعودية

رجائي موسى يحاضر في الورشة الخامسة للقصة القصيرة بدار هن

وزير الثقافة العراقي يوجه برعاية الأديب كمال سالم

الفلسطيني سليم النفار: المثقف مسئول عن حماية القيم والأحلام