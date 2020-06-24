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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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خالد الغندور يُعلن سلبية عينته وابنه من الإصابة بكورونا
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:31 م
خالد الغندور
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كشف الإعلامي خالد الغندور، قائد نادي الزمالك السابق، اليوم الأربعاء، عن نتيجة الاختبار الذي خضع له هو وابنه مروان للكشف عن فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".
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