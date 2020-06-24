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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:13 م
حمدوك
حمدوك
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أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، حرص السودان على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيدا بمواقف الاتحاد الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية.

جاء ذلك لدى لقاء حمدوك، اليوم الأربعاء، بمجلس الوزراء، وفدًا رفيع المستوى ضم كلا من مفوض إدارة الأزمات والشئون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي، جانيز لينارسيتش، ووزير الدولة للشئون الخارجية الفرنسية، جان باتيست، ومديرة إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بالصليب الأحمر، كارينا أندرسون.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك على تجاوز التحديات الماثلة والتي من بينها التحدي الاقتصادي ومجابهة جائحة كورونا.

وأشار إلى الترتيبات التي تمت لانعقاد مؤتمر شركاء السودان الذي تنظمه برلين يوم غد، وسعي الحكومة من خلال هذا المؤتمر لخلق شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي.

من جانبه، أوضح وزير شئون مجلس الوزراء، السفير عمر بشير مانيس، في تصريح صحفي، أن رئيس الوفد أكد وقوف الاتحاد الأوروبي مع الحكومة السودانية ودعمها لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية، مبينًا أن الوفد أعرب عن شكره العميق والجزيل لتعاون حكومة السودان الكامل مع المجتمع الإنساني بما يمكن من إيصال العون الإنساني للمحتاجين في مختلف المناطق.

وأشار إلى أن عضو الوفد وزير الدولة بالخارحية الفرنسية نقل تحيات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لرئيس مجلس الوزراء السوداني، وأشار إلى الجهود التي يبذلها ماكرون لمعالجة موضوع ديون السودان في إطار نادي باريس، بالإضافة إلى موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جهته، قال مفوض إدارة الأزمات والشئون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي، إن السودان يمر بنقطة تحول في تاريخه الحديث، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لعملية التحول السياسي وعملية الإصلاح الاقتصادي في السودان.

وذكر بيان مشترك سوداني أوروبي، أن الاتحاد الأوروبي وفر أكثر من 92 طنا من المعدات و35 من العاملين في المجال الإنساني الذين ستعزز تقديم الخدمات الطبية والإنسانية في جميع أنحاء السودان.

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