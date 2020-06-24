«حجازي» يعلن موعد تسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:06 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
علق الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، على شكاوى طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، من إجبار بعض اللجان لهم على تسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع، قائلا: "إن موعد استلام المواد غير المضافة للمجموع يوم 2 يوليو 2020".
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أتاحت تقديم أي شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة من خلال منصة شكاوى الثانوية العامة: thanwya.emis.gov.egcomplain أو التواصل على "الواتس آب" من خلال هذا الرقم: 01148970610
وأكدت أنها لن تستجيب إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفونات الشخصية.
جدير بالذكر أن طلاب الثانوية استلموا بوكليت المواد غير المضافة للمجموع الأحد الماضي.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أتاحت تقديم أي شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة من خلال منصة شكاوى الثانوية العامة: thanwya.emis.gov.egcomplain أو التواصل على "الواتس آب" من خلال هذا الرقم: 01148970610
وأكدت أنها لن تستجيب إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفونات الشخصية.
جدير بالذكر أن طلاب الثانوية استلموا بوكليت المواد غير المضافة للمجموع الأحد الماضي.