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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى يوجه رسالة شكر لمكرم محمد أحمد: شيخ المهنة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:02 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، قائلا: «شيخ من شيوخ المهنة، وكاتب مرموق، أشكره على جهوده خلال الفترة الصعبة الماضية».

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد": «أستاذ مكرم محمد أحمد اشتهر بالخبطات الصحفية منذ أن كان محررا ويستمر معنا ككاتب كبير له خبرته، لن ننسى أنه حمل الصحافة على كتفيه».

وتابع: «مكرم محمد أحمد ساند الدولة المصرية بقوة وواجه التنظيمات الإرهابية، ولن ننسى هجوم الإخوان عليه»، لافتا إلى أن أعضاء الهيئات الإعلامية الجدد سيؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب يوم 5 يوليو المقبل.

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