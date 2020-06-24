أحمد موسى يوجه رسالة شكر لمكرم محمد أحمد: شيخ المهنة

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، قائلا: «شيخ من شيوخ المهنة، وكاتب مرموق، أشكره على جهوده خلال الفترة الصعبة الماضية».وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد": «أستاذ مكرم محمد أحمد اشتهر بالخبطات الصحفية منذ أن كان محررا ويستمر معنا ككاتب كبير له خبرته، لن ننسى أنه حمل الصحافة على كتفيه».وتابع: «مكرم محمد أحمد ساند الدولة المصرية بقوة وواجه التنظيمات الإرهابية، ولن ننسى هجوم الإخوان عليه»، لافتا إلى أن أعضاء الهيئات الإعلامية الجدد سيؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب يوم 5 يوليو المقبل.