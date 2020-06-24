بريطانيا ترفض مخطط الضم الإسرائيلي للضفة والأغوار

أعرب جيمس كلافيرلي وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني، عن رفضه لمخطط الضم الإسرائيلي لمستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.وقال كلافيرلي، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تعارض بشدة تطبيق سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والأغوار، وكذلك أي خطوة أحادية الجانب، وتراه انتهاكا للقانون الدولي، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.في السياق ذاته، أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، عن رفضه لمخطط الاحتلال الإسرائيلي بفرض سيادته على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن أي خطوة إسرائيلية أحادية لضم الضفة والأغوار يعد أمرا مخالفا للقوانين الدولية.وأكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، عزمه فرض السيادة على الضفة والأغوار بحلول شهر يوليو المقبل.