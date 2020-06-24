ريم مصطفى: دوري أكشن في «شديد الخطورة» ومتحمسة للعرض

أعربت الفنانة ريم مصطفى، عن سعادتها بردود الأفعال حول الإعلان الترويجي لمسلسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه للجمهور مطلع الشهر المقبل عبر منصة "Watch It" الإلكترونية.وقالت ريم مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها متحمسة لعرض المسلسل للجمهور، خاصة أن العمل يعد تجربة جديدة ومختلفة على الدراما المصرية، مشيرة إلى أنها ستظهر بشكل مختلف وجديد على الجمهور، حيث تظهر لأول مرة خلال الأحداث بشكل أكشن."شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء، كل منها 7 حلقات ويعرض على منصة "watch it" الرقمية، بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى ورياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة "سينرجي".