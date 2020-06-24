مجدي بدران: عدوانية «كورونا» بدأت تنخفض ووضعنا آمن

علق الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على عودة الأنشطة، قائلًا: "لا يجب على الدولة تعطيل عجلة الإنتاج أو توقيف الاقتصاد من أجل فيروس كورونا".وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الحياة الطبيعية بدأت تعود في جميع البلاد، لافتًا إلى أن هناك انحسارا لفيروس كورونا في بعض المناطق، وانخفاضا في عدد الوفيات في العالم كله، وانخفاضا في الحاجة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، رغم سرعة انتشار الفيروس.وأوضح أن الفيروس يفقد بعض مكوناته في كل فترة، وقدرته العدوانية بدأت تنخفض، مؤكدًا أنه يجب زيادة درجة وعي المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.وأشار إلى أن مصر ما زالت في الوضع الآمن، ووضعها متقدم في مواجهة فيروس كورونا، وأعداد الوفيات منخفضة عن الدول الأوروبية.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافى.وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.