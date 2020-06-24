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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. القمة العالمية للحكومات تبحث مستقبل الاستثمار ما بعد كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:51 م
انتشار كورونا
انتشار كورونا
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تبحث القمة العالمية للحكومات في جلسة حوارية افتراضية تعقدها غدًا الخميس، ضمن سلسلة "الحكومات وكوفيد 19"، مستقبل الاستثمارات الإقليمية والعالمية في المستقبل القريب، مع انحسار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد عالميًا.

ويشارك في الجلسة التي تعقد "عن بعد"، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الإماراتي الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، وفرانشيسكا مكدونو الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الآيرلندي، ولورنس فينك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، وبروس فلات الرئيس التنفيذي لشركة "بروكفيلد لإدارة الأصول"، وأديبايو أوغونليسي رئيس مجلس الإدارة الشريك الإداري لشركة "غلوبال إنفراستركشر بارتنرز"، وتدير الحوار هادلي غامبل المراسلة الإخبارية في قناة "سي.ان.بي.سي".

ويتطرق الحوار إلى الرؤى والتوقعات بشأن حركة الاستثمار الإقليمية والعالمية في المستقبل القريب، في ظل العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي حول العالم، وبدء العديد من الدول تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، في مسعى لوضع تصور لسبل تحقيق التعافي والنهوض السريع في مرحلة ما بعد "كورونا".

وتعقد مؤسسة القمة العالمية للحكومات سلسلة جلسات حوارية تفاعلية عن بُعد، ضمن مبادرة "الحكومات وكوفيد-19" بمشاركة خبراء دوليين، لبحث الآثار العالمية للجائحة على القطاعات الحيوية، وتحليل مهام الحكومات واستشراف مستقبل العمل الحكومي في مرحلة ما بعد الوباء.

ويشارك في سلسلة "الحكومات وكوفيد-19" أكثر من 30 متحدثًا عالميًا من الوزراء والخبراء والمتخصصين وقادة المنظمات الدولية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، لبحث آخر التطورات في ملف فيروس كورونا المستجد، واستشراف مستقبل سبعة قطاعات حيوية هي: التعليم والرعاية الصحية والاقتصاد والأمن والبنية التحتية والحوكمة والقيادة في عالم ما بعد الجائحة.

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