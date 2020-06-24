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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سقوط 5 قذائف هاون على قرى حوض الوقف شمال بعقوبة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:46 م
سقوط 5 قذائف هاون
سقوط 5 قذائف هاون
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أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، مساء اليوم الأربعاء، تعرض قرى حوض الوقف في محافظة ديالى اليوم الأربعاء لهجوم بـ5 قذائف هاون.

وأوضحت الوكالة، أن قرى المخيسة وأبوكرمة ضمن أكبر حوض زراعي شمال شرق بعقوبة، تعرضت إلى هجوم بقذائف هاون أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.

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