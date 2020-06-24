سقوط 5 قذائف هاون على قرى حوض الوقف شمال بعقوبة

أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، مساء اليوم الأربعاء، تعرض قرى حوض الوقف في محافظة ديالى اليوم الأربعاء لهجوم بـ5 قذائف هاون.وأوضحت الوكالة، أن قرى المخيسة وأبوكرمة ضمن أكبر حوض زراعي شمال شرق بعقوبة، تعرضت إلى هجوم بقذائف هاون أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية.