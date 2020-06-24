«العناني» يناقش خطة افتتاح عدد من المواقع الأثرية خلال الـ60 يومًا المقبلة

اجتمع اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع الدكتور مصطفى وزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار وعدد من قيادات المجلس؛ للتأكيد على ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدتها الوزارة لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها، وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.وتقرر بدء الفتح التدريجي لها بداية من شهر يوليو المقبل مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، فى ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار.وخلال الاجتماع تم تحديد بعض المتاحف والمواقع الأثرية التي سيتم إعادة فتحها للجمهور قبل نهاية شهر يونيو الجارى وهي "متحفا مطروح وكهف رومل بمحافظة مطروح، ومتحف المجوهرات الملكية، وقلعة قايتباى بمحافظة الإسكندرية".وقد قام وزير السياحة والآثار بإعادة افتتاح متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر يوم الخميس الماضي.كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الافتتاحات الأثرية الجديدة خلال الستين يوما القادمة وفقا للجدول الزمني المحدد لها، ومنها قصر البارون بحي مصر الجديدة، ومتاحف كل من شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومطار القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.