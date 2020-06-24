إيبارشية المنيا تطلق دورة جديدة للخدام

أطقت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية دورة جديدة للخدام، عبر البث المباشر "أونلاين".وشارك اليوم بإلقاء كلمة روحية القس يوسف الحومي راعي كنيسة القديسين قزمان ودميان بالجيزة، في إطار دعم خدام الإيبارشية روحيا خلال فترة تعليق الصلوات وإلغاء الأنشطة الكنسية.