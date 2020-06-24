ارتداء الكمامة شرط الحضور.. تفاصيل حفل «الحضرة» بالحسين

أعلنت فرقة الحضرة للإنشاد الديني عن حفلتها المقبلة، المقرر إقامتها يوم ٢٧ يونيو بالربع الثقافي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، بعد إعلان رئيس الوزراء، عن رفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها بدءًا من السبت المقبل.ومن المقرر أن يتم تقسيم الحفلة إلى حفلتين؛ الأولى من 5 لـ6:30 مساء، والثانية من 8 لـ9:30 مساء، وذلك لتقليل العدد من أجل الحفاظ على سلامة الحضور، مع مراعاة الشروط الاحترازية والمسافة الآمنة.ويشترط ارتداء الكمامات على أن يكون الدخول بالحجز والدفع المسبق، إذ يبلغ سعر التذكرة 100 جنيه، وتكون طرق الدفع الأونلاين متاحة تفصيلا على صفحة الفرقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".