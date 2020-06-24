17 إصابة بكورونا في فلسطين بينهم 16 في الخليل

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينها 16 في محافظة الخليل وواحدة في طولكرم، ما يرفع حصيلة اليوم إلى 159 إصابة.وأوضحت الكيلة، في بيان نشرته وكالة أنباء فلسطين "وفا"، اليوم الأربعاء، أن مجمل الإصابات في فلسطين بلغ 1534، فيما بلغت حالات التعافي 616، والوفيات 5، والحالات النشطة 913 حالة.