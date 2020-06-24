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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادي: الدولة جادة في تطوير الشركات الخاسرة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:33 م
الدكتور محمد شعير
الدكتور محمد شعير
اسامة الشندويلي
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قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شعير إن الدولة جادة في دعم وتطوير الشركات الحكومية الخاسرة وإعادة هيكلة نشاطها الإداري والإنتاجي للبدء في المسيرة الإنتاجية والصناعية مجدّدًا.

أضاف شعير، لـ«الدستور»، أنه يمكن الاستفادة من الأصول غير المستغلة بكل شركة أو الحصول على تمويلات من البنوك من خلال عقد البروتوكولات المختلفة، كما يمكن مشاركة القطاع الخاص في إعادة تشغيل تلك المصانع والشركات، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج إلى جانب إضافة أنشطة إنتاجية جديدة  تحتاجها الأسواق للاستغناء عن استيرادها من الخارج.

وأوضح أنه يتم حاليًا تغيير مجالس إدارات ومستشاري الشركات الحكومية الخاسرة ضمن خطة التطوير الإدارية واختيار كوادر إدارية وفنية رفيعة المستوى، لإدارة أصول الشركات واستغلال الموارد المتاحة لها في إعادة التشغيل والإنتاج، بما يسهم في إحياء تلك الشركات وإعادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية.

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