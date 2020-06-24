السودان يقرر إجراء امتحانات مرحلة الأساس 12 يوليو المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عن بدء امتحان مرحلة الأساس بالولاية في ١٢ يوليو المقبل، في وقت أعلنت عدة ولايات مواعيد بدء انطلاق امتحانات مرحلة الأساس فيها، خلال الشهر المقبل، وذلك بعد تعليق الدراسة منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا.ومن المقرر، أن يخوض 175 ألف تلميذ امتحانات الأساس في الخرطوم، في أكثر من ١٤٠٠ مركز، وفقا 1435 لاشتراطات وإجراءات صحية، مُنسقة مع وزارة الصحة.وقال محمد إبراهيم علي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالخرطوم، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الامتحانات ستجري خلال الفترة من 12 إلى 20 يوليو القادم، مشددا على أنه تم تجهيز وتوفير الأقنعة الواقية والمعقمات وغيرها، لضمان صحة التلاميذ.