الطاقم الطبي بمستشفى الإسماعيلية يوزع الشوكولاتة على متعافي كورونا

غادر 9 متعافين من فيروس كورونا المستجد، مستشفى الإسماعيلية العام، بعد خضوعهم للعلاج خلال فترة تواجدهم في الحجر الصحي، وتبين تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء، وسط أجواء احتفالية، حيث ودعهم الدكتور السيد عبدالجواد مدير المستشفى بتوزيع شوكولاتة عليهم، فرحًا بتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.وكان مستشفى الإسماعيلية العام بدأ في استقبال مصابي فيروس كورونا يوم 11 يونيو الجاري، وخصص 32 سرير عزل داخلي، و6 أسرة عناية مركزة، تحت إدارة الدكتور السيد عبدالجواد مدير المستشفى العام.ويعد مستشفى الإسماعيلية العام، ثالث مستشفى خصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا، بعد مستشفى أبوخليفة أول مستشفى في المحافظة، وثاني مستشفى على مستوى الجمهورية بعد مستشفى النجيلة، ومستشفى الصدر التي بدأت في استقبال المصابين في الأول من يونيو الجاري.