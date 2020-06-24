أوقاف الإسكندرية تتفقد المساجد استعدادًا لفتحها

أجرى الشيخ هاشم الفقى، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية اليوم، بإدارة الجمرك بناء على توجيهات فضيلة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، حيث قام كل من الشيخ هاشم والشيخ وسام بالمرور على مساجد إدارة الجمرك لتفقد الحالة العامة للمساجد استعدادًا لفتحها يوم السبت المقبل.وقال الشيخ «هاشم»، إن الإدارات تبذل أقصى ما بوسعها لإعداد المساجد لاستقبال الرواد يوم السبت المقبل، بالضوابط التى قررتها الوزارة لفتح المساجد.وأفاد الشيخ «وسام»، بأنه ستتم متابعة تطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية من قبل المديرية، للاطمئنان على الحالة العامة والحفاظ على سلامة الرواد.وكان قد عقد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، اجتماعًا طارئًا مع مديرى الإدارات الفرعية لمباحثة آليات تطبيق قرارات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس فى إطار الضوابط التى حددتها الوزارة.ووجه الشيخ «خشبة»، رواد المساجد بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات للحفظ على أنفسهم وغيرهم حتى تمر هذه الأزمة، مؤكدًا أن الشعب المصرى على قدر كبير من الوعى، وأنه سيتخطى هذه الأزمة بتكاتفه والتفافه حول قيادته الحكيمة.