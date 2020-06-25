رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طريقة صنع طائرة ورقية فى المنزل

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:01 ص
طائرة ورقية
طائرة ورقية
غادة موسى
طباعة
يمكنك بسهولة كبيرة صنع طائرة ورقية فى المنزل من أجل أطفالك عن طريق إعادة تدوير بعض المخلفات من أعواد الخشب، وبعض الخيوط المتينة، وألوان زيتية مختلفة.

طريقة صنع طائرة ورقية في المنزل


الأدوات:-
- كيس من النايلون.
- قلمان من الخشب.
- أعواد من الخشب، ويفضل الخشب المجوف (لتخفيف وزن الطائرة) يمكن استخدام خشب قصب السكر.
- أوراق ملونة أو أوراق بيضاء وألوان زيتية وريشة.
- لاصق شفاف.
- قلم فولوماستر.
- مثقب الأوراق.
- خيوط متينة، ويفضل تقسيمها إلى بكرتين اثنتين، لموازنة الطائرة.
-قضيب.

طريقة الصنع:-

1- احضر كيس النايلون وحدد عليه علامات قبل القص، وارسم شكل الطائرة التي تريد صنعها.
2- ارسم الخطوط بقلم الفولوماستر بوضوح.
3- قص حول الخطوط وألصق حول الحواف باللاصق لتجنب تمزّقها من الهواء القوي والمقاومة.
4- اثقب الأطراف بمثقب الأوراق.
5- ارسم على الأوراق ما ترغب به، ثبت الأعواد مكان الثقب.
6- ثبت الأوراق التي رسمتها.
7- تستطيع قصقصة زوائد النايلون، وصنع ذيلٍ جميل للطائرة، اربط الخيط حول جميع الجوانب، كن متقنًا للعمل، فهذا سيحمي هيكل الطائرة عندما ترتفع في الهواء.
8- عندما تنتهي اجمع الخيط بالمنتصف واعقده جيدًا.
9- اربط نهاية الخيط بالقضيب، أو اجعل للخيط نهايتين يمنى ويسرى، ثم احضر القلمين وضع كميةً من الخيوط على كل قلم، وحاول أن تكون الخيوط بنفس الطول، وكن حريصًا على أن تعقد البداية بالقلم لكيلا ينتهي الخيط ويطير دون أن تنتبه له، واربط نهاية كل خيط على كلا من القلمين بطرفٍ من أطراف طائرتك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرك برلماني بشأن مخاطر الطائرات الورقية على الأمن القومي

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

«التعليم» تلغى الإجازات الاستثنائية لمعلمى مدارس لجان الثانوية العامة

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى السبت

الصور

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

الأكثر قراءة

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن العلاوات الخمس 2020.. البيانات المحددة والمطلوبة

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

ضبط مؤسس صفحتين على «فيسبوك» لتسريب امتحانات الثانوية العامة

10 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة

إنفوجراف

image description

«امسك غشاش».. مخالفات وعقوبات امتحانات الثانوية (إنفوجراف)

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

أيام زمان

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«ريحة الحبايب».. نسرين توفي ابنها فحافظت على صديقه الوفي

بـ«الماكيت والتعقيم».. أصحاب الحضانات يكشفون إجراءات مواجهة كورونا

«فيروس كورونا» يتحدث إلى المصريين: «بشرب شاي ونازل»

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن العلاوات الخمس 2020.. البيانات المحددة والمطلوبة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة الأردني: كورونا أثر على نشاطنا الثقافي مع السعودية

رجائي موسى يحاضر في الورشة الخامسة للقصة القصيرة بدار هن

وزير الثقافة العراقي يوجه برعاية الأديب كمال سالم

الفلسطيني سليم النفار: المثقف مسئول عن حماية القيم والأحلام