طريقة صنع طائرة ورقية فى المنزل

طريقة صنع طائرة ورقية في المنزل

طريقة الصنع:-

الأدوات:-- كيس من النايلون.- قلمان من الخشب.- أعواد من الخشب، ويفضل الخشب المجوف (لتخفيف وزن الطائرة) يمكن استخدام خشب قصب السكر.- أوراق ملونة أو أوراق بيضاء وألوان زيتية وريشة.- لاصق شفاف.- قلم فولوماستر.- مثقب الأوراق.- خيوط متينة، ويفضل تقسيمها إلى بكرتين اثنتين، لموازنة الطائرة.-قضيب.1- احضر كيس النايلون وحدد عليه علامات قبل القص، وارسم شكل الطائرة التي تريد صنعها.2- ارسم الخطوط بقلم الفولوماستر بوضوح.3- قص حول الخطوط وألصق حول الحواف باللاصق لتجنب تمزّقها من الهواء القوي والمقاومة.4- اثقب الأطراف بمثقب الأوراق.5- ارسم على الأوراق ما ترغب به، ثبت الأعواد مكان الثقب.6- ثبت الأوراق التي رسمتها.7- تستطيع قصقصة زوائد النايلون، وصنع ذيلٍ جميل للطائرة، اربط الخيط حول جميع الجوانب، كن متقنًا للعمل، فهذا سيحمي هيكل الطائرة عندما ترتفع في الهواء.8- عندما تنتهي اجمع الخيط بالمنتصف واعقده جيدًا.9- اربط نهاية الخيط بالقضيب، أو اجعل للخيط نهايتين يمنى ويسرى، ثم احضر القلمين وضع كميةً من الخيوط على كل قلم، وحاول أن تكون الخيوط بنفس الطول، وكن حريصًا على أن تعقد البداية بالقلم لكيلا ينتهي الخيط ويطير دون أن تنتبه له، واربط نهاية كل خيط على كلا من القلمين بطرفٍ من أطراف طائرتك.