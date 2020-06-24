تعرف على موعد وقفة عرفات 2020

موعد وقفة عرفات 2020

يشار إلى أن عيد الأضحى سيوافق يوم 10 ذو الحجة (30 يوليو 2020)، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.



الوقوف على جبل عرفات

في هذا اليوم يقف الحجيج على جبل عرفة، حيث إن الوقوف بعرفة يعد أهم أركان الحج، ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم، ومع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة يخرج الحاج من منى متوجهًا إلى عرفة للوقوف بها، والوقوف بعرفة يتحقق بوجود الحاج في أي جزء من أجزاء عرفة، سواء كان واقفًا أو راكبًا أو مضطجعًا، لكن إذا لم يقف الحاج داخل حدود عرفة المحددة في هذا اليوم فقد فسد حَجُّه.





وقفة عرفات 2020





يحرص غير الحجاج من المسلمين على صيام يوم عرفة لما فيه من فضل، فيستدل أهل السنة بحديث رسول الله محمد: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، وأنه لا يجوز للحاج صيامه كون النبي محمد كان مفطرًا حينما وقف في يوم عرفة، وقد جاء في الحديث: «نهى رسول الله عن صوم يوم عرفة بعرفة».



التكبير على جبل عرفات



تكون صيغة التكبير بقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد»، أو أن يكرر التكبير ثلاث مرات، بقول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر». والتكبير نوعان مُطلق ومُقيّد، فالمطلق يسن في كل وقت.





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تكون صيغة التكبير بقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد»، أو أن يكرر التكبير ثلاث مرات، بقول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر». والتكبير نوعان مُطلق ومُقيّد، فالمطلق يسن في كل وقت.

يبحث الكثير الآن عبر محرك البحث العالمي جوجل عن موعد وقفة عرفات 2020 ويوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد من أفضل الأيام عند المسلمين، إذ إنه أحد أيام العشر من ذي الحجة، ومن المقرر أن يكون موعد وقفة عرفات 30 يوليو 2020.◘ لماذا سمي بعيد الأضحى؟يعدّ هذا العيد أيضًا ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف أو بقرة أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.