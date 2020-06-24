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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

10 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:40 م
السيسي
السيسي
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وبشأن سد النهضة وجه الرئيس بـ

- رفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

- بلورة اتفاق شامل بين جميع الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد.


- مواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

- الاستمرار حاليًا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة.

- تكثيف المشاورات مع السودان والقوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

وبشأن القضية الليبية وجه بـ

- استمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار.

- الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق.

- صون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي.

- احتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك.

- تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.



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