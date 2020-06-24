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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

راعي كنيسة العذراء بالإسكندرية يشارك في «قصص من الخدمة»

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:48 م
كنيسة العذراء بالإسكندرية
كنيسة العذراء بالإسكندرية
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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يشارك القس مينا فرج راعي كنيسة السيدة العذراء مريم عياد بك بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، في سلسلة عظات "قصص من الخدمة"، عبر المركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأطلق القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية سلسلة عظات "قصص من الخدمة، ابتداء من صوم الرسل المقدس بمشاركة عدد من الكهنة والأساقفة بالكنيسة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة؛ لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.

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