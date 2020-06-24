رئيس امتحانات الثانوية: نعمل على قدم وساق وغدًا سيكون أكثر تنظيمًا

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غدا الخميس حيث تعقد ثاني امتحانات الشهادة الثانوية في مادة اللغة الإنجليزية، سيكون الوضع أكثر تنظيما.وأضاف "حجازي" في تصريح لـ"الدستور"، أن غرفة العمليات المركزية تعمل على قدم وساق في هذا الأمر.وقد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظات، لمناقشة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.وفي بداية الاجتماع، أثنى الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على جهود السادة المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة وقيامهم بمهمة وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.وأرسل نائب الوزير، لمديري عموم الإدارات التعليمية، الضوابط التالية:- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، وارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة)، وتلك مسئولية مباشرة لكل من "رئيس لجنة السير – مراقب أول اللجنة – مراقب".- عضو لجنة الإدارة بلجنة السير هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، على أن يتم إرسالها لمديرية التربية والتعليم ومن ثم ترسل مجمعة لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.