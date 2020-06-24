مباحثات بين بومبيو وحمدوك لرفع السودان من قوائم الإرهاب

استعرض رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي التقدم في معالجة متطلبات إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.وقال بومبيو، في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن محادثته مع رئيس وزراء السودان كانت "ممتازة".وأضاف الوزير الأمريكي: "اليوم، نحن شركاء ملتزمون بدعم جهود السودان لتحقيق السلام والفرص الاقتصادية والإصلاحات الديمقراطية التي من شأنها بناء مستقبل أكثر إشراقا لجميع السودانيين".وأعرب مايك بومبيو، خلال الاتصال الهاتفي، عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان.وكانت الخارجية السودانية أكدت في وقت سابق اليوم، أنه من المتوقع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية قريبا.وأوضحت الخارجية السودانية أن الخرطوم وواشنطن منخرطتان في حوار بشأن رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب، مشيرة إلى أن الخرطوم لا تمانع في تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.