رجائي موسى يحاضر في الورشة الخامسة للقصة القصيرة بدار هن

تنظم دار هن للنشر والتوزيع، الورشة الخامسة للقصة القصيرة، ويتولى التدريب الروائي والقاص والاثنوجرافي رجائي موسى، بحد أقصى 5 مشاركين في الورشة، وذلك ابتداءً من الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020، في تمام الساعة السابعة مساء.وتتضمن الورشة: فهم تقنيات القصة القصيرة، والتدريب على كل تقنية، التعرف على الطرق التى سلكتها القصة القصيرة وأهم لحظاتها، التدرب على الأشكال المختلفة من القص، التدرب على كيفية تعديل النصوص، التعرف على بعض المفاهيم النقدية وعلاقتها بالقصة القصيرة، والتدرب على كتابة الذات.