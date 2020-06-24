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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس السيادة السودانى يؤكد دعمه المفوضية القومية للحدود

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:24 م
البرهان
البرهان
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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان حسن شيخ أدريس قاضي، دعم المجلس للمفوضية القومية للحدود حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها كذراع أساسي من أذرع مجلس السيادة، لتنفيذ القانون والحفاظ على وحدة السودان واستقرار حدوده.

وأشاد قاضي، لدي لقائه اليوم الأربعاء، رئيس المفوضية القومية للحدود الدكتور معاذ أحمد تنقو، بجهود المفوضية ودورها في فض النزاعات الداخلية ما بين الولايات وداخل الولاية، وعلى المستوى الدولي مع دول الجوار، فضلا عن جهودها لمنع النزاعات وإعداد الدراسات حول معالجة الخلافات التي تحدث في مجال الحدود.

وقال رئيس المفوضية القومية للحدود معاذ تنقو، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنه قدم شرحا لعضو مجلس السيادة حول عدد من المواضيع التي تهم السودان، والتي لها منعطفات قانونية على مستوى القانون الدولي إلى جانب عمل اللجنة العليا للتعامل مع بعثة الأمم المتحدة المرتقبة، والإجراءات المطلوبة من السودان لدراسة قرار مجلس الأمن بخصوص البعثة.

وأضاف أن اللقاء أكد أهمية تكاتف وتعاضد جهود الوزارات وكافة الجهات للقيام بمسئولياتها من أجل إعداد ما هو مطلوب من البعثة وما تتطلبه من عون ودعم فني حتى تستطيع البعثة أداء مهامها واختصاصاتها لخدمة الشعب السوداني.

وأوضح تنقو أنه قدم شرحا وافيا لعضو مجلس السيادة السوداني حول دور المفوضية في منح المواطنين وأجهزة الدولة المعلومات القيمة التي تساعدها في معالجة قضايا الحدود المضمنة في الوثائق لتمكينها من اتخاذ القرار السليم، مشيرا إلى أن المفوضية ستقدم شرحا لمجلس السيادة فيما يتصل بمهامها في المحافظة على حدود السودان وفض النزاعات الحدودية التي تنشأ من حين لآخر.

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