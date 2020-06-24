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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على وسائل شحن رصيد هاتفك المحمول (إنفوجراف)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:23 م
الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
طارق عتمان
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تشجع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المواطنين على استخدام أساليب الشحن الإلكترونية كدعم لخطة الدولة للتحول الرقمي والشكوى المالي.

وحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تشجيع مستخدمي خدمات التليفون المحمول على التعامل بوسائل الدفع الالكترونية المتنوعة كالمحافظ الالكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الالكترونية الخاصة بكل مقدم خدمة أو مواقع، وتطبيقات الدفع الالكتروني المختلفة، فقد تمت الموافقة على العروض التي تقدمت بها الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى.

واتخذ الجهاز مجموعة من الإجراءات كمرحلة اولي للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول ككروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش (Scratch Cards)، تأتي هذه الإجراءات كأحد الخطوات التنفيذية نحو تعميم عمليات شحن أرصدة المحمول باستخدام أساليب الدفع الالكتروني كبديل لعمليات الشحن التقليدية.

وتشمل الإجراءات إلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهًا وما فوقها، مع استمرار العمل بكروت الشحن من هذه الفئات الموجودة حاليا بالأسواق والمتوفرة لدى التجار والموزعين أو التي حصل عليها المستخدمون وذلك لحين انتهاء فترة سريان الكارت المدونة على كل كارت شحن؛ كما شملت الإجراءات استمرار العمل بفئات كروت الشحن الأخرى وكافة الوسائل الالكترونية المستخدمة في شحن الرصيد.
تعرف على وسائل شحن رصيد هاتفك المحمول (إنفوجراف)
تعرف على وسائل شحن رصيد هاتفك المحمول (إنفوجراف)

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