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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس جامعة القناة يقرر مد العام الجامعى إلى 15 سبتمبر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:18 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
مصطفى دياب
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عقد مجلس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وعمداء كليات الجامعة.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة أنه على ضوء القرارات الجديدة للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إعلانها أمس الثلاثاء الموافق ٢٣ يونيو، قرر مجلس الجامعة مد العام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ إلى ١٥ سبتمبر نظرًا لامتداد أعمال الامتحانات فعليا لهذا العام لما بعد ٣١ يوليو ٢٠٢٠ للظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام، وحتى يتم إعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.

وتابعت أن المجلس قرر أنه على الطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرا للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء انعقاد الامتحانات ووفقا للمواعيد التي تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكيد من شخصية مقدمة، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة في الفصل الدراسي الثاني وأما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا.

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس نظرا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين في الخارج أداء الامتحانات وفقا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانهم في أول انعقاد يلي حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوي.

وأوضحت: بالنسبة لأعمال الامتحانات وطبقا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١١٩٦) لسنة ٢٠٢٠ المؤرخ في ١١ يونيو ٢٠٢٠ والتي تنص على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفين العاملون بالمرافق الحيوية أو القطاعات الهامة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، البريد، أعمال الامتحانات وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة وتنظيم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات، طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وشددت الدكتورة ماجدة هجرس علي ضرورة وجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين لأداء أعمال الملاحظة والمراقبة وعليه يتم إلغاء الإجازات الاستثنائية طبقا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١١٩٦) وذلك اعتبارا من الأحد ٢٨ يونيو.

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