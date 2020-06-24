جمال شيحة: توفر 3 لقاحات ضد كورونا في أكتوبر المقبل

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إنه لا يوجد حتى الآن ولا في المستقبل القريب علاج لفيروس كورونا، لكن هناك أدوية من الأدوية القديمة ثبتت أنها قيمة ومفيدة لعلاج مرضى كورونا، مثل العقار الذي أنتجته روسيا وبدأت مصر في إنتاجه، وهو الدواء المعالج لمرضى الإيبولا.وأضاف شيحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه إذا ظهر علاج سيكون صالحا للجميع وليس لمواطني بلد محددة.وأردف: "بالنسبة للقاح هناك أكثر من 136 محاولة جادة على مستوى العالم، تخوضها دول محددة مثل إنجلترا وأمريكا والصين، وغيرها، من أجل إنتاج لقاح".وتابع: "توجد أخبار جيدة ستصلنا في الخريف المقبل عن لقاح من أكسفورد، وهي بشرى سارة بالنسبة لنا، وفي أكتوبر المقبل، سيكون متاحًا لقاح أمريكي وأيضًا روسي وصيني ثم تتوالى اللقاحات، التي سنبدأ استعمالها".ولفت إلى أنه من أجل عمل لقاح لفيروس جديد يحتاج لفترة من 5 لـ10 سنوات وقد تزيد، إلا أن العلماء نجحوا في التوصل لإنتاج لقاحات بشكل سريعة لأن فيروس كورونا ينتمي لعائلة، حيث يشبه الأنفلونزا والإيبولا، مشيرًا إلى أن اللقاح من الممكن أن يحصل عليه أي شخص سليم.وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، بداية من يوم السبت المقبل، بعد الإعلان عن تخفيف إجراءات الحظر.