تقضي على الشلل الرعاش.. علماء يبتكرون خلايا عصبية جديدة للفئران

ابتكر باحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو خلايا عصبية في الفئران، وذلك عن طريق استخدام طريقة جديدة بسيطة تضمنت إعادة صياغة الجينات.وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنه يمكن استخدام التجربة التي تمكن الباحثون عن طريقها من إنشاء خلايا عصبية جديدة في الفئران.وزرع الباحثون الخلايا الجديدة في الفئران المصابة بمرض باركنسون «الشلل الرعاش» وعلاجها من هذا المرض، ومرض باركنسون هو مرض يصيب الجهاز العصبي ويسبب الرعاش، وفي المراحل المبكرة من المرض تظهر الأعراض على الوجه ويتسبب في ضعف النطق وقلة الحركة، وهو مرض يصيب الإنسان أيضًا.ومن أعراضه أيضًا، فقدان الخلايا العصبية الدوبامينية في منطقة من الدماغ مسؤولة عن الحركة، ويرى الباحثون أن استبدال هذه الخلايا، تساعد في تقليل أعراض المرض.وأظهرت الدراسة التي أجراها الباحثون على مجموعة من الفئران المصابة بالمرض، أن مجموعة الفئران الذين حصلوا على «علاج الخلايا العصبية الجديدة» يعودون إلى طبيعتهم في غضون 3 أشهر ولا يعود المرض إليهم مدى الحياة.وقال الباحثون إنه يمكن تطبيق التجربة على البشر، والاستفادة من التجربة يومًا ما لعلاج أي مرض ناتج عن فقدان الخلايا العصبية، لكنهم حذروا من أن هذا بعيد جدًا ولم يتم اختباره بعد.